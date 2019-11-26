التعليم للمدارس الأهلية: راعوا ظروف المتعثرين

وجهت وزارة التعليم ملاك المدارس الأهلية بعدم حرمان الطلاب والطالبات المتعثرين بسداد الرسوم من دخول المدرسة أو دخول الحصص أو أداء الاختبارات ومراعاة الجوانب التربوية والنفسية للطلاب جراء قرار الحرمان، وأوزعت وزارة التعليم لإدارات بالمناطق بإبلاغ المدارس الأهلية المشرفة عليها بهذا القرار وعدم منع الطلاب المتعثرين من الالتحاق بإكمال تعليهم وأداء الامتحانات والحصص بحجة عدم سداد الرسوم. وتوعدت الوزارة المدارس الأهلية باتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفة، وجاء توجيه وزارة التعليم للمدارس الأهلية نظير ما لوحظ من قبل الوزارة من منع الطلاب أو الطالبات من حضور اليوم الدراسي والمتمثل في حرمانهم من أداء الاختبارات وعدم دخول الحصص الدراسية لعدم دفع الرسوم المدرسية، وتؤكد الوزارة العمل بموجب قرار وزير التعليم ومعالجة وضع الطلاب المتعثرين بسداد الرسوم ومراعاة الجوانب التربوية والنفسية للطلاب والطالبات بالمدارس وفق توجيه الوزير وعدم منع الطلاب والطالبات من حضور اليوم الدراسي.



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