مكاتب تأجير مركبات ترفض عملاء اليوم الواحد

كشفت جولة ميدانية على عدد من مكاتب تأجير السيارات رفض كثير منها «أغلب المكاتب الصغيرة» تأجير العملاء المركبات لمدة يوم واحد، مرجعين ذلك إلى استفادتهم من تأجير تلك المركبات لعملاء آخرين بالأسابيع والأشهر، وذلك مع مخالفة بعضهم للقوانين بالامتناع عن تأجير النساء بحجة عدم خبرتهن في القيادة.

أسباب الامتناع

رصدت «دوت الخليج» امتناع مكاتب تأجير السيارات الصغيرة عن تأجير مركباتهم للعملاء لمدة يوم واحد، مرجعين ذلك إلى سببين، بأنهم يستفيدون ماديا من العملاء الذين يستأجرون المركبات بالأيام والأسابيع أو الأشهر، ولعدم توافر مواقف للسيارات، حيث إن تأجير المركبات لعدد من العملاء مدة يوم واحد، يكلف المكتب عناء توفير مواقف عديدة للمركبات قد لا تتوفر في حال تم تسليمها في نفس الوقت.

تأجير للنساء

وفي أحد مكاتب التأجير قال مالكه «أنا لا أؤجر للنساء لضعف مهارات القيادة لديهن، كونهن يسببن لي متاعب وحوادث كثيرة، وإذا طلبن مني التأجير أشعرهن بتعطل النظام لدي». ومن الشروط لدى بعض مكاتب التأجير إجبار العملاء على دفع مقدم للمكتب في حال تجاوز المستأجر المدة المحددة في العقد، حيث قد يصل قيمة المبلغ المقدم إلى 1000 ريال، الأمر الذي يعد عائقا أمام العميل لعدم امتلاكه المبلغ.

امتناع التأجير لما دون 25

أكد ملاك عدد من مكاتب التأجير الصغيرة امتناعهم عن تأجير المركبات للأشخاص دون سن 25 عاما، مع اشتراط توفر رقم هاتف سارٍ في نظام أبشر لكي يحصل العميل على رسالة تفويض قيادة المركبة من المرور، والتي يدفع مقابلها صاحب المكتب رسوما قدرها 20 ريالا.

قيمة تحمل

تشترط مكاتب تأجير المركبات دفع قيمة تحمل عن الحوادث المرورية حتى لو كان تأمين المركبة شاملا، فيما أكد المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى لـ«دوت الخليج»، أن قيمة التحمل على الحادث ملزم بها في أغلب الوثائق، حيث إنه مبدأ من مبادئ التأمين، تختلف قيمته حسب العقد المبرم بين الطرفين.

نسبة التحمل

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قال العيسى «الفكرة من نسبة التحمل أن يكون العميل مسؤولا ومشاركا في التكلفة كي لا تعم الفوضى في انتشار الحوادث، خصوصا الناتجة عن إهمال قائد المركبة، كما تقلل من رجوع العميل لشركات التأمين في الحوادث الصغيرة، وتقلل التكلفة الإدارية على شركات التأمين بعدم الرجوع لهم في جميع الحوادث».

التأمين

وفيما إذا كان الخطأ على الطرف الثاني بنسبة 100%، وعن إجبار بعض الشركات للطرف الأول بدفع قيمة تحمل، بين العيسى أن هذا الأمر يخضع لأحكام بعض وثائق التأمين وشروطها، فيما أن بعض الوثاق الأخرى لا تفرض أي قيمة تحمل إذا كان الخطأ على الطرف الآخر، أما في حالة التأمين الإلزامي ضد الغير أوضح العيسى أنه لا توجد فيه قيمة تحمل.

من عراقيل مكاتب التأجير

الامتناع عن تأجير المركبة لمدة يوم

الامتناع عن التأجير للنساء بسبب ضعف خبرتهن

الامتناع عن تأجير المركبات لما دون 25 عاما

توفر مقدم مالي بقيمة تصل إلى 1000 ريال