

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وبالشراكة مع وزارة الصحة، قرارا يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان، وذلك على مرحلتين: الأولى تستهدف توطين 25 % وذلك اعتبارا من تاريخ 1441/08/01، فيما تستهدف الثانية توطين 30 % اعتبارا من تاريخ 80/ 01/ 1442. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه سيتم تطبيق القرار على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر، مؤكدا أن هذا القرار الوزاري يأتي إنفاذا لمبادرة «توطين المهن»، وبالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية، وتهدف إلى إتاحة فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في التخصصات الحيوية. وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، وسيطبق بحق المنشأة التي تخالفه عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، علما بأنه تم وضع آليات لدعم وتحفيز التدريب والتوظيف ضمن برامج صندوق الموارد البشرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توطين تدريجي لمهنة طب الأسنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.