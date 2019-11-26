مطالبات بتأخير الاصطفاف الصباحي بعسير وإغلاق عقبات الباحة

مع استمرار الحالة المطرية التي تشهدها مناطق المملكة، وتواصُل هطول الأمطار على منطقة عسير، وسط استنفار من الجهات ذات العلاقة لمواجهة ما قد ينتج عنها، وفي ظل تحذيرات الدفاع المدني للأهالي والمقيمين من التقلبات الجوية، طالب عدد من الأهالي، منهم: محمد الأحمري، وعلي القحطاني، تعليم عسير بتأخير الاصطفاف الصباحي أو إلغائه على الطلاب والطالبات، نظرا لتدني درجات الحرارة وقوة البرد، خصوصا في أوقات الصباح، وما يصاحب ذلك من خطورة على صغار السن، وما ينتج عنه من أمراض.

تحذيرات

أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تجدد التحذيرات، نظرا لما يردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات، تشير إلى استمرار الحالة الجوية المطرية، وبأن التوقعات ما زالت قائمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بموجات ضباب تسبب تدنيا في مستوى الرؤية، مع فرصة جريان السيول على مرتفعات المنطقة عسير، ومحافظات تهامة عسير.

ارتفاع منسوب المياه

في جازان تَواصَل هطول الأمطار الغزيرة، ونتج عنها ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتجمعة في عددا من شوارع الشقيق، وكذلك وقع حادث على طريق الدرب ـ الشقيق، وعلقت شاحنة قادمة من الطريق الدولي باتجاه قرية جر أبوالعشر، ومعها استنفرت لجنة الأمطار والكوارث بلديتي الدرب والشقيق، وكذلك انتشرت دوريات الأمن والسلامة بالدفاع المدني، ودوريات المرور لمتابعة أوضاع السيول واتخاذ اللازم.

حادث تصادم

أدت المياه المتجمعة على جنبات طريق الدرب الشقيق، إلى وقوع حادث تصادم، أسفر عن عدد من الحالات التي باشرها الهلال الأحمر بالدرب. وأكد مدير الهلال الأحمر بالدرب ماجد اليامي لـ»دوت الخليج»، أنه تمت مباشرة حادث تصادم ع طريق الدرب - الشقيق، وكانت هناك عدة حالات، وكانت جميع الحالات بسيطة وتم التعامل معها، وتقديم الخدمة الإسعافية لهم في الموقع نفسه.

كما شكّلت الأمطار الغزيرة تجمعات لمياه الأمطار على الطرقات بالطريق الدولي، ووسط الأحياء السكنية، ومدرسة البنين بمركز الشقيق، في ظل جهود ذاتية لمعالجتها من البلدية. وتسببت تجمعات مياه الأمطار في خطورة بالغة على سالكي الطريق الدولي بمركز الشقيق، بعد هطولها في ظل غياب مشاريع لتصريف مياه الأمطار.

توزيع الفرق

أكد رئيس بلدية الشقيق ناصر عطيف، أنهم قاموا بتوزيع الفرق المختلفة، والتخلص من تجمعات مياه الأمطار. من جهته، أوضح رئيس مركز ريم علي أبوقرن، أنه تم فتح ومسح الطريق المؤدي إلى قرية ريم من إدارة المواصلات، والذي كان قد قُطع بسبب سيل وادي فيشان، وأشار أبوقرن إلى أن الطريق هذا قد رفعت فيه عدة خطابات، ووقف عليه محافظ الدرب ورئيس البلدية ومدير الدفاع المدني، في وقت سابق، ولكنه إلى الآن المشكلة قائمة رغم كل المحاولات.

انصراف مبكر

شهدت محافظة المجاردة، أمس، ومنذ ساعات الصباح الباكر، هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة، شملت عددا من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، مما دعا قادة المدارس إلى صرف الطلاب بسبب الأحوال الجوية الماطرة.

إغلاق طرق

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في الباحة، أدى هطول الأمطار الغزيرة، مساء أول من أمس، إلى إغلاق عقبات الباحة عدة مرات، بسبب كثرة تساقط الصخور وتعطل الحركة فيها، فيما تسببت الأمطار في إخلاء كلية أهلية بالباحة، بسبب ترسب الماء إلى داخل المبنى، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع، حتى تتم إزالة الخطورة، والدفاع المدني يهيب بالجميع لأخذ الحيطة والحذر، وإزالة كل مسببات الحوادث، ووجدت دوريات المرور والدفاع المدني بشكل مستمر.

موقع للتدخل السريع

بعد تعدد إغلاق عقبة الملك فهد بالباحة، وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة، ويضم المركز وحدة من «الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر السعودي وفريق الصيانة بإدارة النقل»، وذلك لمباشرة الحوادث التي تحدث في العقبة بأسرع وقت.

استمرار الأمطار وانعدام الرؤية

فيما لا تزال الأمطار تتساقط بين فترة وأخرى، تشهد منطقة الباحة ضبابا كثيفا أعاق كثيرا من الحركة المرورية، بينما ألزمت كثيرا من الأهالي وكبار السن بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصور.

احتجاز

باشر مدني البرك، أمس، بلاغا باحتجاز مواطن ومقيم من جنسية عربية مع ماشيتهم «إبل»، في جزيرة وسطية داخل وادي عمق، وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسـير النقـيب محـمد عبده السـيد، أنه جرى استخراجهم مع ماشيتهم من الوادي عن طريق الفرقة المباشرة للحالة.

تأخير الاصطفاف الصباحي أو إلغاؤه على الطلاب والطالبات نظرا لتدني درجات الحرارة وقوة البرد

حوادث على طريق الدرب ـ الشقيق بسبب تجمعات المياه

تساقط الصخور يغلق عقبات الباحة

احتجاز مواطن ومقيم في البرك