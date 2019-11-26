ربط التسجيلات
يعمل نظام توثيق الجلسات على ربط التسجيلات بوقت عقد الجلسة خلال نظام ناجز المحاكم، لسهولة البحث والاطلاع على القضايا والجلسات المنعقدة، فيما تعمل الوزارة على تطوير رقمية البيانات الخاصة بالجلسات الموثقة.
أهداف
يهدف توثيق الجلسات القضائية إلى تيسير العمل، عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية، يمكن مراجعتها من أطراف الدعوى والقاضي، مما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، إذ سيوثق كل ما سيدور في الجلسة، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه. وتسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، مما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق المرحلة الثانية من توثيق الجلسات بالصوت والصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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