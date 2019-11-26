12 عاما من التعثر لمشروع مدرسة الرحاب ببارق

يدخل مشروع مبنى مدرسة الرحاب الابتدائية بمحافظة بارق عامه الـ12 كأحد أقدم المشاريع المتعثرة التابعة لإدارة تعليم محايل، حيث غدا مأوى للعمالة السائبة والمجهولة. وقال المواطن حسن البارقي إن «مشروع مبنى ابتدائية الرحاب عبارة عن ملحق إضافي ملتصق بالمبنى القديم الحالي، وبدأ العمل به منذ عام 1429هـ، وكانت مدة المشروع عامين، وانتظرنا 4 سنوات، ولم ينجز المشروع، فتقدمنا بشكوى لإدارة تعليم محايل ووزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد لكن دون جدوى، فالمشروع متعثر حتى الآن»، مضيفا «أصبح مكان المشروع مأوى للمتخلفين والمجهولين من العمالة، وأصبح يشكل خطرا على الطلاب؛ لأن المبنى محاذيا للمبنى الحالي وخزان الماء، وكذلك غرف التفتيش الصحي في المشروع المتعثر مكشوفة بلا أغطية». بدوره، ذكر متحدث تعليم محايل علي الجغولي أن المبنى له معاملة تحت الإجراء في وزارة التعليم.



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