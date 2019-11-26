محمد بن عبدالعزيز يطلع على منجزات النيابة

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة المكلف إبراهيم سليمان الغامدي، حيث اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء على عرض عن منجزات وأداء الفرع، واستمع إلى شرح مفصل عن الأعمال والمهام المناطة بفرع النيابة العامة بمنطقة جازان، موجها بتقديم أفضل الخدمات ومضاعفة الجهود لتحقيق كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة. من جهته، أعرب رئيس فرع النيابة العامة المكلف بجازان عن سعادته بلقاء نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، وما يحظى به فرع النيابة من متابعة لكافة المهام والأعمال المناطة بهم من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى له وجميع زملائه منسوبي الفرع.



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