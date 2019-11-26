أمير تبوك يشيد بفتيات امتهنّ البناء والتشييد



استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة ، الشابة مريم وشقيقتيها ربي ومها الشمراني، اللواتي امتهنّ مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات، معربًا لهن عن فخره واعتزازه بهن وبعملهن، وقال «ما تقومون به وتعملونه هو غير مستغرب عليكن، فالمملكة الآن الأبواب شُرعت والفرص كثيرة أمام المرأة السعودية ، بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده التي تؤكد وتحرص على تسهيل كل الأمور الخاصة بالمرأة». من جهة أخرى، استقبل أمير تبوك، القنصل العام لإندونيسيا لدى المملكة محمد هيري شريف الدين والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليًا، ورحب به، وجرى تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين.

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