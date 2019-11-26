7 أهداف لملتقى الإرشاد بجازان

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الملتقى الأول للإرشاد الطلابي، بحضور المستشار التعليمي محمد أحمد مطهر، وذلك بمسرح الإدارة العامة بجازان. وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الفاروق مدخلي أن الملتقى يهدف إلى تنمية لغة الحوار وثقافة النقاش البناء لدى الطلاب للتعبير عن أنفسهم واحتياجاتهم، وينمي صلة التقارب بين الطلاب والقيادات التعليمية، مضيفا أن الملتقى سيخرج بنتائج تسهم في تحفيز الطلاب وترفع من مستوى تحصيلهم الدراسي وتعزز من قدراتهم الذاتية، لتحقيق النتائج الأمثل في اختبارات المركز الوطني للقياس واختبار التحصيلي، مقدما شكره للمدير العام للتعليم على دعمه الدائم لبرامج وفعاليات إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، واهتمامه بتقديم الخدمات التربوية والنفسية والإرشادية، بما يساعدهم على الدراسة في بيئة آمنة وصحية وللمساعد للشؤون التعليمية واللجان المنظمة للملتقى. وشهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل، حيث قدم عبدالرحمن النجمي عرضا عن تجربة مدرسة النجامية في رفع مستوى نتائج طلاب المدرسة في اختبارات القدرات والتحصيلي، كما قدم رشيد اللغبي ورقة العمل الثانية، بيّن فيها مخاطر حمل السلاح داخل البيئة المدرسية، وفي الجانب الوقائي استعرضت إدارة مكافحة المخدرات برنامجا للتوعية بأضرار المخدرات من خلال ورقة العمل الأخيرة، إلى جانب المداخلات والحوارات بين الطلاب والقيادات التعليمية.



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