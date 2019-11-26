السعودية اليوم / محافظ الدرب يرأس اجتماع اللجنة المنظمة لمهرجان الدرب السياحي



الدرب 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

رأس محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم ، اجتماع اللجنة المنظمة لمهرجان الدرب السياحي بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي ورئيس بلدية الدرب المهندس محمد الخرمي ورئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، ومنها استعراض آخر الاستعدادات للمهرجان و البرامج والفعاليات المقترح تنفيذها في المحافظة خلال موسم مهرجان الدرب السياحي الذي ستنطلق فعالياته مع بداية إجازة الربيع القادمة.

كما جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

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