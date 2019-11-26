السعودية اليوم / قائد حرس الحدود بجازان ينقل تعازي وزير الداخلية لأسرة الشهيد المجرشي // للصحف فقط //



الحُرّث 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

نقل قائد قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي اليوم ، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول فهد يحي زيلعي مجرشي ، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.

وعبّر اللواء العتيبي خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في قرية الكربوس بمركز الخشل التابعة لمحافظة الحُرث ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان ، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

// للصحف فقط // // انتهى //

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