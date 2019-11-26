السعودية اليوم / المشرف التنفيذي لفروع المناطق بوزارة العمل يزور مركز التأهيل الشامل بجازان



جيزان 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

زار المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر بن عبدالرحمن البابطين اليوم ، مركز التأهيل الشامل بجازان ، يرافقه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي .

وتجول البابطين داخل مبنى المركز واطلع على مرفقاته بقسميه الإناث والذكور ، التي تشمل صالة العلاج الطبيعي وعيادة الأسنان والعيادة الطبية والقسم النفسي والاجتماعي وصالة العلاج بالعمل وصالة النشاط والزيارات ومهاجع وغرفة العناية والمطبخ المركزي وكذلك الالتقاء بمستفيدي وموظفي وموظفات المركز .

من جانبه استعرض مدير المركز أحمد أبو شرحة ، أبرز الخدمات التي يقدمها المركز ، معربًا عن تقديره لزيارة المدير التنفيذي لفروع المناطق بالوزارة للمركز بقسميه والاطلاع على سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية التي من شأنها دعم مسيرة العمل .

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