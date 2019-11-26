

بيش 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

تنطلق غداً منافسات الروبوت، التي ينظمها مكتب التعليم بمحافظة بيش، بحضور مدير المكتب أحمد بن عبدالله أبوطالب، وذلك بصالة النشاط بالمكتب .

وسيشارك في المنافسات 10 مدارس كل مدرسة بفريق مكون من 6 طلاب بواقع ثلاثة طلاب لكل فرع من فروع المنافسة، التى تضم مسابقات في السومو وتتبع الخط، على أن يكون دور بقية الطلاب الإعداد والتهيئة والعرض لأجهزة الروبوت ومستلزماتها في الأماكن المخصصة، ومساندة الفريق.

// انتهى//

00:17ت م

0307





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق منافسات الروبوت بتعليم بيش غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.