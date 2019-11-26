السعودية اليوم / سفارة المملكة في فيينا تشارك في البازار الخيري الذي نظمته رابطة المرأة بالأمم المتحدة



فيينا 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، شاركت سفارة المملكة العربية

وحصل جناح المملكة الذي أشرفت عليه حرم سمو السفير صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت خالد بن سعود على المركز الأول من حيث المبيعات من بين 80 دولة مشاركة في البازار، وتضمنت فعاليات وأنشطة الجناح السعودي على الخط العربي والحناء، بالإضافة إلي المنتجات الوطنية والمأكولات الشعبية السعودية.

وأكدت سموها بهذه المناسبة أن اهتمام المملكة بالأعمال الخيرية راسخٌ منذ القدم، فالمملكة سباقة بإغاثة المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

حضر الافتتاح الرسمي للبازار حرم رئيس جمهورية النمسا دوريس شيميدر، وعدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنسوبي المنظمات الدولية في فيينا، وممثلون عن وزارة الخارجية النمساوية.

// انتهى //

23:01ت م

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فيينا 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، شاركت سفارة المملكة العربية السعودية لدى النمسا في البازار الخيري الـ (52) الذي تنظمه رابطة المرأة في الأمم المتحدة (UNWG) وزوجات السفراء من جميع البعثات، وتساهم فيه جمعيات ومنظمات عربية ودولية، ويُخصص ريعه لصالح الأعمال الخيرية ودعم الأطفال في جميع أنحاء العالم.وحصل جناح المملكة الذي أشرفت عليه حرم سمو السفير صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت خالد بن سعود على المركز الأول من حيث المبيعات من بين 80 دولة مشاركة في البازار، وتضمنت فعاليات وأنشطة الجناح السعودي على الخط العربي والحناء، بالإضافة إلي المنتجات الوطنية والمأكولات الشعبية السعودية.وأكدت سموها بهذه المناسبة أن اهتمام المملكة بالأعمال الخيرية راسخٌ منذ القدم، فالمملكة سباقة بإغاثة المحتاجين في جميع أنحاء العالم.حضر الافتتاح الرسمي للبازار حرم رئيس جمهورية النمسا دوريس شيميدر، وعدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنسوبي المنظمات الدولية في فيينا، وممثلون عن وزارة الخارجية النمساوية.// انتهى //23:01ت م0296

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