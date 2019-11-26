الجزائري سليماني مهدد بالعقوبات بسبب تصرف مشين

يواجه الجزائري إسلام سليماني، نجم موناكو الفرنسي، خطر التعرض لعقوبة الإيقاف لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصرفه المشين في أعقاب طرده خلال المواجهة التي جمعت الأحد فريقه ببوردو، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الفرنسي.

وكان هداف الجزائر توجه بشتائم لاذعة للحكم الرابع أثناء مغادرته للملعب، إثر واقعة إقصائه من المباراة بسبب عقوبة الإنذار الثاني.

وتنتظر سليماني عقوبة مطولة قد تصل إلى حد الإيقاف 4 مباريات بسبب تصرفه الخارج عن نطاق الروح الرياضية.

ولا تتسامح لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع حالات الخروج عن النص، حيث سبق لها أن سلطت عقوبة الإيقاف بـ4 مباريات على ديمتري باييه، نجم أولمبيك مارسيليا، بسبب واقعة شتمه للحكم أيضا.

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وخلفت سقطة سليماني الأخيرة حالة من الغضب في صفوف نادي الإمارة الفرنسية، حيث وجه إليه مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم انتقادات حادة واصفا تصرفه بـ"غير المقبول".

وسيكون المهاجم الأسبق لسبورتنج لشبونة البرتغالي أبرز غائب عن تشكيلة موناكو خلال مواجهة الجولة القادمة التي ستجمعه بباريس سان جيرمان.

واستعاد هداف الجزائر أفضل مستوياته في الموسم الحالي بعد تجربة غير موفقة مع ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين.

وحقق إسلام سليماني أرقاما مميزة في النسخة الحالية من الدوري الفرنسي بمساهمته في 14 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من جملة 10 مباريات شارك فيها.

هذا التألق جعله يدخل من جديد حسابات منتخب الجزائر، حيث شارك أساسيا في المباراة الأخيرة التي جمعته ببوتسوانا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.