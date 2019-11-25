شكرا لقرائتكم أمطار وغبار غدًا على 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-25 أمطار وغبار غدًا على 5 مناطق لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد، بحسب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. وبحسب الأرصاد تمتد الحالة إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وغبار غدًا على 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.