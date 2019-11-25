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الجاسر يطلع على مهام سلامة الطرق

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2019-11-25

الجاسر يطلع على مهام سلامة الطرق

تعرف على حوكمة المركز وبرامجه

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، صباح اليوم الاثنين، المركز الوطني لسلامة الطرق، الذي يعد أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020م، المعني بتحسين مستوى السلامة المرورية لتصبح المملكة ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث بحلول عام 2030م.

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ورافق وزير النقل خلال جولته كل من نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ومستشار الوزير المشرف العام على الاتصال المؤسسي ياسر المسفر.

واطلع وزير النقل على عرض تعريفي بأدوار المركز ومهامه، إضافة إلى اطلاعه على حوكمة المركز والنموذج الاقتصادي لتكلفة الحوادث المرورية، كما اطلع على برامج المركز التدريبية وبرنامج وحدة التوعية ومشروع مرصد البيانات وبرنامج الترخيص المهني.

وأيضًا، اطلع الجاسر على التحقيق المتعمق في حوادث الطرق متعددة الضحايا ونظام فحص الإطارات PIM، واختتمت زيارته بجلسة مناقشة في قاعة الاجتماعات بالمركز.

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