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2019-11-25 محمد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون مع مارك ميلي بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة متابعات الخليج 365 - واس التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وتم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

كما حضره من الجانب الأمريكي، السفير لدى المملكة جون أبي زيد، والملحق العسكري لدى المملكة اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين. شارك الخبر







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