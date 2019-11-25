شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض أوجه التعاون مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

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وتم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

كما حضره من الجانب الأمريكي، السفير لدى المملكة جون أبي زيد، والملحق العسكري لدى المملكة اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.