شكرا لقرائتكم خبر عن الشبانة يستعرض فرص تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير الإعلام تركي الشبانة، أهمية دور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في العمل على تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع بما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مجالات الإعلام المرئي والمسموع، مشيداً بما حققته الهيئة من إنجازات خلال الفترة الماضية، متمنياً لها المزيد من التقدم في تأدية أعمالها.

واستعرض خلال ترؤسه اليوم (الاثنين) اجتماع مجلس الهيئة التاسع، بحضور أعضاء المجلس، الإنجازات التي قامت بها حيال الجوانب الإعلامية ذات الصلة بالتنظيم الإعلامي، والصعوبات والحلول والفرص المتاحة لتطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة، إضافة إلى استعراض الحساب الختامي للهيئة لعام 2018، وميزانيتها لعام 2020.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف سعود بن نصار الحازمي، أن الهيئة تسعى إلى تحويل قطاع الإعلام المرئي والمسموع إلى صناعة وطنية متكاملة تستهدف زيادة حجم السوق الإعلامي، بما يحدث نقلة نوعية في أن يكون القطاع المرئي والمسموع وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وليصبح رافداً إستراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.