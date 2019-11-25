شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الباحة تخلي 4 مواطنين.. وفرقة تدخل سريع في العقبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

أخلت أمطار منطقة الباحة سيدة ووالدتها وطفليها بعد تداعي منزلهم في محافظة المندق، وعرض الدفاع المدني إسكانهم في شقق مفروشة، إلا أن الأسرة آثرت الانضمام لمنزل أحد أقاربها.

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من جهة أخرى، أعلنت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة جاهزية فرقة التدخل السريع في عقبة الباحة، إذ تم تخصيص موقع لتمركز فرق الدفاع المدني للإنقاذ الفوري، وتم اختيار منطقة متوسطة للمركز لتسهيل عمليات تحريك الآليات لمعالجة أي خلل في الطريق الممتد عبر منحدرات جبلية بطول 30 كيلومتراً، ومباشرة الحوادث في زمن قياسي.

وأشار الناطق الرسمي للدفاع المدني العقيد جمعان دايس، إلى ارتفاع منسوب المياه في سدود الباحة، وفيضان سد ناوان الذي يعد من أكبر السدود في القطاع التهامي.

وجدد دايس تحذيراته للمواطنين من المغامرة بعبور أي عقبة من عقاب الباحة وكذلك مجاري الأودية.