شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يبدأ جولاته التنموية للمحافظات الشرقية.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غداً (الثلاثاء)، المحافظات الشرقية للمنطقة.

ويستهل الفيصل جولته بزيارة محافظات الطائف وميسان والمويه، وخلالها يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، ويقف على المشاريع الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلديات وغيرها.

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وخلال الزيارة، يتابع أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي تنفيذ المشاريع، ويحرص على دعم مطالب الأهالي واحتياجاتهم، بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

ويواصل الأمير خالد الفيصل بعد غدٍ (الأربعاء) زياراته لمحافظات الخرمة، ورنية، وتربة.

وأسهمت جولات أمير مكة السنوية على المحافظات في تحويل الكثير من طلبات الأهالي إلى مشاريع تنموية، وكانت سبباً رئيساً في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك العمل في المتعثر منها، وساهمت أيضاً في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية، إذ أثمرت الجولات إنشاء وتدشين مشاريع للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، وتوفير كافة الخدمات الصحية وخدمات الكهرباء والمشاريع الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق إستراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.