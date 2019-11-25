السعودية | لقاء سعودي أميركي لبحث أوضاع المنطقة

شكرا لقرائتكم لقاء سعودي أميركي لبحث أوضاع المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

كما حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ. ومن الجانب الأميركي السفير لدى المملكة جون أبي زيد، والملحق العسكري لدى المملكة اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.