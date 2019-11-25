تحذير هام من البنوك بشأن الاكتتاب في أرامكو

حذرت “البنوك السعودية” المواطنين من الوقوع في فخ الاتصالات الآتية من أرقام مجهولة، التي تدعو للاكتتاب أو الاستثمار.

وخلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتبت البنوك “حافظ على خصوصيتك وسرية معلومات ولا تشاركها مع أي جهات غير رسمية، ولا تستجِب للاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعوك للاكتتاب أو الاستثمار، وتطلب أرقامك السرية وبياناتك الشخصية”.