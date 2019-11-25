نتائج اكتتاب الطرح العام الأولي لشركة أرامكو حتى مساء اليوم

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (“سامبا كابيتال”)، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية”)، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الخامسة مساءً من تاريخ 25 نوفمبر 2019م. وأوضحت أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ خلال هذه الفترة 2,6 مليون مكتتب، بعدد أسهم بلغ إجماليه 680,25 مليون سهم، والتي تمثل 21,77 مليار ريال سعودي، عبر قنوات الاكتتاب المختلفة المتاحة للأفراد. وأوضحت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة “سامبا كابيتال” أن عملية الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة شهدت معدلات مشاركة إيجابية وفاعلة، دعمتها ثقة المواطنين والمستثمرين الأفراد في القيمة الاستثمارية للشركة.

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