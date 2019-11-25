الجهات الأمنية تعيد فتح “عقبة الباحة” بعد إغلاقها احترازياً

أعادت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة فتح عقبة الباحة للمسارين بعد إزالة مخلفات السيول والأمطار، والتأكد من سلامتها، وعدم وجود أخطار تهدد حياة مستخدميها، وذلك بعد إغلاقها لقرابة الساعة مساء اليوم.

يذكر أن الباحة توجد فيها خمس عقبات هي: عقبة الملك فهد “الباحة”، وعقبة الملك خالد “قلوة”، وعقبة حزنة، وعقبة الأبناء، وعقبة ذي منعا.‏