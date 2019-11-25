يبدأ التنفيذ بعد 4 أشهر.. وزير العمل يصدر قراراً بتوطين مهنة طب الأسنان بشكل تدريجي

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان، وذلك على مرحلتين، الأولى تستهدف توطين 25% وذلك اعتبارًا من تاريخ 01/ 08/ 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % اعتباراً من تاريخ 01/ 08/ 1442هـ. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، أنه سيتم تطبيق قرار توطين مهنة طب الأسنان على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر.

وأكد أن القرار يأتي إنفاذاً لمبادرة “توطين المهن” إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في تاريخ 20/ 01/ 1440هــ، وبالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية، وتهدف إلى إتاحة فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في التخصصات الحيوية. وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وكذلك سيطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة هذا القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، علماً بأنه تم وضع آليات لدعم وتحفيز التدريب والتوظيف ضمن برامج صندوق الموارد البشرية.