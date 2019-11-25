نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن بعض مناطق المملكة ستشهد تقلبات جوية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء حتى الجمعة. وذكرت الأرصاد في تقريرها اليوم الإثنين أن التقلبات ستكون عبارة عن أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.
وأبانت أن بعض المحافظات بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، ستشهد التقلبات يومي الأربعاء والخميس، في حين تشهدها منطقة تبوك يوم الأربعاء. وتمر هذه التقلبات الجوية ببعض محافظات منطقتي الرياض والشرقية يومي الخميس والجمعة، وفي بعض محافظات المناطق الجنوبية (عسير وجازان والباحة) من الأربعاء حتى الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق من الأربعاء حتى الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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