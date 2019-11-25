منتدى الإعلام السعودي يناقش الأسبوع المقبل التحول الرقمي للصحف الورقية

يناقش منتدى الإعلام السعودي الذي ينطلق الأسبوع المقبل مشروع التحول الرقمي للصحف الورقية، والفرص الاستثمارية الواعدة أمام المؤسسات الصحافية، وأزمة المحتوى، والمهمة الناعمة في صناعة السمعة، وتحديات صناعة الإعلام وذلك عبر العديد من ورش العمل.
ويفتتح رئيس مجلس إدارة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي علي سبكار، الحاصل على جائزة أفضل 50 شخصية مؤثرة في الإعلام الرقمي لقارة آسيا، ورش العمل في المنتدى عبر ورشة: «كيف تصنع محتوى رقميًا فعالًا؟» والتي ستتضمن العديد من المحاور الهامة في هذا المجال.
العصر الرقمي
وسيقدم سبكار من خلال الورشة، آليات بناء المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي وأساليب إعداده وإدارته وتسويقه عبر المنصات المختلفة، والفرق بين إدارة المحتوى القائم على إعادة وتدوير المضامين الاتصالية التقليدية، وصناعة المحتوى الهادف إلى تعديل المواقف والاتجاهات والسلوكيات البشرية.
والبحريني سبكار هو أول شخصية مهنية من خارج الولايات المتحدة تدير مجلس إدارة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي في كاليفورنيا الولايات المتحدة وفروعها حول العالم.
حضور إعلامي كبير
ويُعنى النادي بمختصي ومهنيي الإعلام الاجتماعي والتسويق الرقمي والإلكتروني، وتستفيد من خدمات النادي وأنشطته أكثر من 350 مدينة حول العالم، فيما يعمل حالياً مديراً للاتصالات في «ديم العالمية» التي تركز على خلق قيم رقمية فريدة على النطاق الدولي.
ويقام منتدى الإعلام السعودي في عاصمة الإعلام العربي الرياض تحت شعار :«صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات»، وذلك انسجاماً مع التطورات التي تشهدها البيئة الاتصالية لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ويشهد حضور أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.
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