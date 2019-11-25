«التنمية الاجتماعية»: الأنظمة لا تجبر المرأة على الإقامة في دور الضيافة

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة، «غير صحيح».

وأوضحت وزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

