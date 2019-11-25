3 شقيقات تعملن بمهنتي البناء والتشييد.. وأمير تبوك: الطريق أمامكن مفتوح

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، الشابة مريم وشقيقتيها ربي ومها الشمراني اللواتي امتهنَّ مهنتي البناء والتشييد وأعمال الديكور والدهانات.

فرص كثيرة أمام المرأة السعودية

وأعرب عن فخره واعتزازه بهن وقال إن هناك فرصًا كثيرة أمام المرأة السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - التي تؤكد وتحرص على تسهيل الأمور الخاصة بالمرأة.

وقال أمير منطقة تبوك «إن الطريق أمامكن مفتوح ومنكم العمل والجد والإتقان»، متمنيًا لهن النجاح والتوفيق.

من جهتهن، أَعْرَبْنَ الشقيقات عن شكرهن وتقديرهن لأمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات، وعلى ما حَظَيْنَ به من دعم مادي قدمه.