أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء جمعية تقدير الأعمال التطوعية بعنيزة

التقى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بمكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة، بحضور الفريق حمد العوهلي، ووكيل إمارة القصيم عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، رئيس مجلس إدارة جمعية تقدير الأعمال التطوعية بمحافظة عنيزة علي الحميدان وأعضاء مجلس الإدارة. واطلع الأمير فيصل بن مشعل على عرض اشتمل على أهداف الجمعية، مستمعا إلى شرح من قبل عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف الهقاص، والتي تسعى إلى بناء معايير علمية لتقدير الأعمال التطوعية بمحافظة عنيزة، والتقدير المستدام لأصحاب المبادرات التطوعية النوعية، وإبراز قيمة العمل التطوعي من خلال توثيق الأعمال للأجيال القادمة، والنهوض بالعمل التطوعي كما وكيفا، مقدما شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم لكل عمل اجتماعي خادم لأبناء المنطقة. وأكد الأمير فيصل بن مشعل على أهمية الريادة في تقدير الأعمال التطوعية، عبر الإتقان والشفافية والعدالة، مشيرا إلى أهمية التقدير المعنوي المستمر لمن قدم خدمة تطوعية خادمة للمجتمع في كافة المجالات، مشيدا بالقائمين على الجمعية والداعمين والمتعاونين، حاثا الجميع على دعم الأنشطة وتقديم كل ما يخدم المتطوع ويقدم له التقدير المتوافق مع جهوده، مؤكدا أهمية ما تقوم به مثل هذه الجمعيات المتخصصة لإبراز جهود المتطوعين.



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