السعودية اليوم / مدني الباحة يعلن جاهزية فرقة التدخل السريع " بعقبة الباحة "



الباحة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة عن جاهزية فرقة التدخل السريع "بعقبة الباحة", إنفاذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, وسعياً للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن الفرقة تم تحديد موقعها بالعقية من قبل اختيار فرع وزارة النقل والطرق بالمنطقة, لتخدم مربع العقبة وفي منطقة متوسطة تسهل من حركة الآليات التابعة للجهات ذات العلاقة.

ورفع مدير الدفاع المدني بالباحة العميد زهير البسامي شكره وتقديره لصاحب السمو أمير المنطقة على متابعته للحالة المطرية التي مرت بها المنطقة خلال الأيام الماضية وتوجيهه الدائم على توفير السلامة في جميع المواقع والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأهاب الدفاع المدني بالباحة إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار ومراعات الحالات الجوية والاستماع إلى تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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21:45ت م

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