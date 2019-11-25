السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة



سكاكا 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه في مدينة سكاكا اليوم جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه الشخصية .

كما استقبل سمو أمير منطقة الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية وقادة القطاعات العسكرية.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري ووكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة .

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21:13ت م

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