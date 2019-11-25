السعودية اليوم / الأمم المتحدة تؤكد أن غازات الاحتباس الحراري سجلت مستوى قياسيًا جديدًا في 2018م



الأمم المتحدة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي سجلت مستوى قياسيًا جديدًا في عام 2018، حيث قفزت بوتيرة أسرع من متوسط الزيادة خلال العقد الماضي لترسخ أنماط طقس مدمرة على نحو متصاعد.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس: ليس هناك ما يشير إلى وجود تباطؤ، ناهيك عن انخفاض، في تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي رغم جميع الالتزامات المقطوعة بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وأضاف " يعني هذا الاتجاه المستمر على المدى الطويل أن الأجيال القادمة ستواجه تأثيرات حادة ومتزايدة لتغير المناخ، منها ارتفاع درجات الحرارة وطقس أكثر تطرف وإجهاد مائي وارتفاع مستوى سطح البحر واختلال النظم الإيكولوجية البحرية والبرية".

وتابع تالاس " تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة شهدت الأرض فيها تركيزات مماثلة لثاني أكسيد الكربون كان قبل ثلاثة إلى خمسة ملايين سنة".

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