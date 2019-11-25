السعودية اليوم / محافظ الجبيل يكرم الرعاة والداعمين لموسم الفروسية



الجبيل 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

كرم محافظ الجبيل رئيس مجلس فروسية بالمحافظة عبدالله بن ناصر العسكر اليوم الرعاة والداعمين ونجوم موسم ميدان الفروسية بالجبيل لعام ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ واللجان التطوعية، بحضور ممثلي الشركات الراعية والداعمة وملاك الخيل، وأعضاء مجلس إدارة الميدان، وذلك بفندق الإنتركونتيننتال الجبيل.

وأوضح العسكر أن ميدان الفروسية بالجبيل خطى خطوات ناجحة، بفضل دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، اللذين يحرصان على تطوير

وأكد أن رياضة الفروسية تحظى باهتمام ودعم ولاة الأمر، حيث تشهد رياضة الفروسية، تطور كبير عبر إقامة المسابقات والجوائز الكبيرة التي أثمرت في وجود منافسات عالمية، وهذا ما نسعى له في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لتطوير أنشطة الفروسية بالجبيل.

وبين العسكر حرص مجلس إدارة فروسية الجبيل على حوكمة أنشطة الميدان خلال الفترة الماضية، سواء في وجود محاسبين قانونيين، ومتابعة أنشطة الميدان، ومتابعة أنشطة الملاك، وتقديم الخدمات التي تناسب تطلعاتهم، مشيداً بجهود الهيئة الملكية بالجبيل، من خلال استضافتها لميدان الفروسية بالجبيل منذ عام 1409 هـ، مؤكداً أن هناك تنسيقاً لانتقال الميدان إلى الموقع الجديد، حيث سيشهد الميدان الحالي آخر المنافسات قبل الانتقال للميدان الجديد لفروسية بالجبيل.

وفي ختام الحفل تسلم محافظ الجبيل هدية تذكارية مقدمة من مدير ومسؤولي ميدان الفروسية بالجبيل، مقدماً شكره للداعمين والرعاة على الجهود التي بذلوها طوال الموسم، ثم التقطت الصور الجماعية مع الرعاة والداعمين والقائمين على ميدان الفروسية بالجبيل.

// انتهى //

20:55ت م

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الجبيل 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسكرم محافظ الجبيل رئيس مجلس فروسية بالمحافظة عبدالله بن ناصر العسكر اليوم الرعاة والداعمين ونجوم موسم ميدان الفروسية بالجبيل لعام ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ واللجان التطوعية، بحضور ممثلي الشركات الراعية والداعمة وملاك الخيل، وأعضاء مجلس إدارة الميدان، وذلك بفندق الإنتركونتيننتال الجبيل.وأوضح العسكر أن ميدان الفروسية بالجبيل خطى خطوات ناجحة، بفضل دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، اللذين يحرصان على تطوير رياضة الفروسية بالمنطقة الشرقية، وتقديم كل الدعم والتسهيلات لنجاحها.وأكد أن رياضة الفروسية تحظى باهتمام ودعم ولاة الأمر، حيث تشهد رياضة الفروسية، تطور كبير عبر إقامة المسابقات والجوائز الكبيرة التي أثمرت في وجود منافسات عالمية، وهذا ما نسعى له في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لتطوير أنشطة الفروسية بالجبيل.وبين العسكر حرص مجلس إدارة فروسية الجبيل على حوكمة أنشطة الميدان خلال الفترة الماضية، سواء في وجود محاسبين قانونيين، ومتابعة أنشطة الميدان، ومتابعة أنشطة الملاك، وتقديم الخدمات التي تناسب تطلعاتهم، مشيداً بجهود الهيئة الملكية بالجبيل، من خلال استضافتها لميدان الفروسية بالجبيل منذ عام 1409 هـ، مؤكداً أن هناك تنسيقاً لانتقال الميدان إلى الموقع الجديد، حيث سيشهد الميدان الحالي آخر المنافسات قبل الانتقال للميدان الجديد لفروسية بالجبيل.وفي ختام الحفل تسلم محافظ الجبيل هدية تذكارية مقدمة من مدير ومسؤولي ميدان الفروسية بالجبيل، مقدماً شكره للداعمين والرعاة على الجهود التي بذلوها طوال الموسم، ثم التقطت الصور الجماعية مع الرعاة والداعمين والقائمين على ميدان الفروسية بالجبيل.// انتهى //20:55ت م0277

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