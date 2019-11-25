

المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

أقامت مراكز الأحياء الاجتماعية التابعة للجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة اليوم برامج جماهيرية ترفيهية وتعليمية وثقافية لأطفال المدينة المنورة بمشاركة أبائهم وأمهاتهم احتفالاً باليوم العالمي للطفل .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أحمد حمزي أن مراكز الأحياء الاجتماعية تقدم العديد من البرامج المتخصصة في سن الطفولة وتشارك اليوم أطفال المدينة في يومهم العالمي بفعاليات جماهيرية لإسعادهم وبناء مهاراتهم لما في ذلك من تعزيز لإحياء التواصل الاجتماعي بين سكان الحي وتجديد طاقات الأطفال وتنمية لمهاراتهم ومساعدتهم على القيام بأعمالهم بأنفسهم لزيادة الثقة بداخلهم واكتشاف المواهب.

وأشار حمزي أن الفعاليات موجهة للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 سنة، مبيناً أن الفعاليات شهدت حضوراً أكثر من 300 طفل من أبناء المدينة مع أولياء أمورهم.

//انتهى//

20:36ت م

0272





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‪ع / السعودية اليوم /‪‬ مراكز الأحياء الاجتماعية بالمدينة المنورة تحتفل باليوم العالمي للطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.