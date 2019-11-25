السعودية اليوم / ‪الأحد المقبل بداية الدوام الشتوي بمدارس تعليم البكيرية‬



البكيرية 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

حددت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية بداية الدوام الشتوي لعموم مدارس الإدارة (بنين – بنات) للعام الدراسي الحالي يوم الأحد المقبل ١٤٤١/٤/٤هـ .

وأوضح رئيس قسم الاختبارات والقبول فهد السلمي أن الاصطفاف الصباحي بالنسبة لمدارس البنات في تمام الساعة 7.15 صباحاً والحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحاً, فيما سيكون الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين في تمام الساعة 7.30 صباحاً وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7.45 صباحاً.

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20:12ت م

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