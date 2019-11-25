السعودية اليوم / وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني يستقبل موفدًا أمميًا



بيروت 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش اليوم، المنسق العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، وأجرى معه جولة افق حول الوضعين الاقتصادي والسياسي في لبنان ودقة المرحلة وخطورتها على لبنان.

وتركز البحث ايضًا، على اهمية اعطاء الملف الاقتصادي الاولوية اللازمة على ان يستحصل على اجماع كل الفرقاء اللبنانيين، علما بأن النزوح السوري اثر بصورة كبيرة وساهم في سرعة تدهور الاوضاع الاقتصادية.

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19:43ت م

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