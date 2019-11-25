شكرا لقرائتكم خبر عن في موسم الرياض .. "حديث مسك" يجمع الشباب لمناقشة مصادر التعليم والان نبدء بالتفاصيل

يطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" السبت المقبل في الرياض فعالية "حديث مسك" ضمن فعاليات #موسم_الرياض، التي ستتيح لأكثر من 3000 شاب من الجنسين إمكانية تبادل التجارب والأفكار مع المتحدثين خلال الفعالية، حيث ستبحث في نسختها هذه التعليم التقليدي وغير التقليدي وأنماطه المتنوعة وتأثيرها على المتلقي.

أوضح مدير مشروع فعالية "حديث مسك" عبدالله الخيال، أن مركز مبادرات مسك يسعى من وراء تنظيم الفعالية التي تأتي للمرة التاسعة، إلى إلهام وتحفيز الشباب وتشجيعهم على الاستفادة من الخبرات والتجارب وتبادل الآراء والأفكار حول موضوع بعينة، وهو ما يتوافق مع رؤية وتوجهات المؤسسة في إيجاد منصات تخدم الشباب وتثري معارفهم.

وبين الخيال أنه سيشارك في الفعالية عدد من المتحدثين من السعودية وخارجها، إذ من المنتظر أن يتخلل حديثهم الكثير مما يخص التعليم وطرقه وأنواعه .

وأكد أن التعليم يعد ركيزة أساسية تعمل عليها مؤسسة مسك الخيرية، فيما تأتي هذه الفعالية كأحد إسهامات مركز المبادرات في إثراء المشهد التعليمي برؤية شبابية، والاستمرار في دعم الشغف لدى الشباب نحو تطوير مجتمعاتهم في مختلف المجالات، فضلًا عن أن الفعالية تتيح للطلاب من الجنسين فرصة التفاعل مع أصحاب التجارب والخبرات ممن لهم إسهامات معرفية ورؤى تطويرية في مجال التعليم.

ويؤمن مركز المبادرات بضرورة استحداث المنصات المناسبة والملائمة للشباب، التي من خلالها يستطيعون التعبير عن أنفسهم وإبراز إسهاماتهم واهتماماتهم في مختلف الموضوعات لا سيما موضوع هذه النسخة المتمثل في التعليم، في حين تعكس هذه الفعالية استمرار المركز في نشر ثقافة المعرفة عبر ما ستتضمنه من نقاشات موسعة وطرق أبواب أفكار حديثة وأخرى جديدة حول التعليم.