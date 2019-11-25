إلزام المستشفيات الخاصة بتوطين مهنة طب الأسنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وبالشراكة مع وزارة الصحة قرارا يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان على مرحلتين، متوعدا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن تطبيق قرار التوطين سيكون على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر، مبينا أن هذا القرار الوزاري يأتي إنفاذا لمبادرة «توطين المهن»، إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية، وتهدف إلى إتاحة فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في التخصصات الحيوية.
مراحل التوطين
- الأولى
- الثانية
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