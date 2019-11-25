السعودية | “العمل والتنمية الاجتماعية”: لا صحة لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “العمل والتنمية الاجتماعية”: لا صحة لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:56 مساءً, 25 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة، غير صحيح.. مؤكدة أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة و لا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

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