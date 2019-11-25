شكرا لقرائتكم مدارس البكيرية‬ ‪تبدأ تطبيق الدوام الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-25 مدارس البكيرية‬ ‪تبدأ تطبيق الدوام الشتوي الحصة الأولى عند الساعة الـ 7.45 صباحًا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements حددت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية بداية الدوام الشتوي لعموم مدارس الإدارة (بنين- بنات) للعام الدراسي الحالي يوم الأحد المقبل 4/ 4/ 1441هـ. وأوضح رئيس قسم الاختبارات والقبول، فهد السلمي، أن الاصطفاف الصباحي بالنسبة لمدارس البنات في تمام الساعة 7.15 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحًا، فيما سيكون الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين في تمام الساعة 7.30 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7.45 صباحًا. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدارس البكيرية‬ ‪تبدأ تطبيق الدوام الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.