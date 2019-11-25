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أمطار على المملكة حتى السبت
تهطل على معظم المناطق
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
هطلت، صباح اليوم الاثنين، أمطار غزيرة شمال مدينة الملك خالد العسكرية جنوب غرب حفر الباطن، فيما أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارًا بشأن هطول أمطار رعدية على حفر الباطن، تستمر حتى مساء اليوم.
من جانبه، أكد محلل تنبؤات الطقس تركي الوايلي، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة بدءًا من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل على معظم مناطق المملكة ودول الخليج.
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