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2019-11-25 العمل توضح حقيقة لائحة وحدات الحماية الأسرية متابعات الخليج 365 - الرياض نفت وزارة العمل ما تم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة.

وقالت وزارة العمل في بيان لها : توضح الوزارة أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة غير صحيح.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة ولا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك. شارك الخبر

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