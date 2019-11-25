شكرا لقرائتكم خبر عن منحة سعودية بـ 1.5 مليون دولار لمكافحة الجراد الصحراوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

قدمت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة دعماً لصندوق الطوارئ لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بمبلغ 1.5 مليون دولار.

ويأتي هذا الدعم استمراراً لما قامت به المملكة خلال السنوات الماضية لدعم أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في كثير من الدول، لتعزيز قدراتها الفنية واللوجستية للحد من تأثيره على المحاصيل الزراعية.

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وجاء الدعم السعودي بناء على المقترح الذي قدمه وكيل وزارة الزراعة المهندس أحمد صالح العيادة، خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة بتاريخ 18/11/1440، وحضره 16 وكيل وزارة للزراعة من الدول الأعضاء في هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى، حيث تم الاتفاق على دعم صندوق الطوارئ من عدة دول، على أن تقوم جميع الدول بدفع الاشتراكات المتأخرة حتى تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها تجاه الدول المتضررة وغير القادرة على تعزيز قدراتها في أعمال المكافحة.

وبتوجيه من وزير البيئة والمياه والزراعة، قام وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي بن أحمد العسيري، ومدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني، بزيارة مقر المنظمة في القاهرة والاجتماع بالأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى الدكتور مأمون العلوي، للاطلاع على برنامج وخطة الصرف للدول المتضررة، ومناقشة التحديات خلال هذه المرحلة لرفع كفاءة أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في الدول المعنية للحد من تأثيره على المملكة العربية السعودية.

وتم التوقيع على محضر تسليم وخطة صرف المنحة المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين.