شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية»: لا صحة للائحة تنفيذية جديدة لـ«الحماية الأسرية» و «دور الضيافة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة و لا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة، غير صحيح..