شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية»: لا صحة للائحة تنفيذية جديدة لـ«الحماية الأسرية» و «دور الضيافة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة و لا تجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.
وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة، غير صحيح..
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