شكرا لقرائتكم خبر عن مدني البرك ينقذ محتجزي وادي عمق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)
أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن مدني البرك باشر اليوم (الاثنين) بلاغاً عن احتجاز مواطن ومقيم من جنسية عربية مع ماشيتهما (إبل) في جزيرة وسطية داخل وادي عمق.
وأشار المتحدث إلى أنه جرى استخراجهما مع ماشيتهما من الوادي عن طريق الفرقة المباشرة للحالة بعد انخفاض منسوب المياه، مؤكداً أنهما بصحة جيدة.
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