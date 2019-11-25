الفيصل يتفقد محافظات الطائف وميسان والمويه.. اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم، المحافظات الشرقية للمنطقة، حيث يستهل جولته بزيارة محافظات الطائف وميسان والمويه، وخلالها يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم. كما يقف على المشاريع الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلديات وغيرها.

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ويتابع خلال الزيارة لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، تنفيذ المشروعات ويحرص على دعم مطالب الأهالي واحتياجاتهم، وذلك بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة، كما يواصل غدا زياراته لبقية المحافظات (الخرمة ورنية وتربة).

يذكر أن جولات الفيصل السنوية على المحافظات أسهمت في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، كما كانت سببا رئيسا في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحريك العمل في المتعثر منها، وساهمت أيضا في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية، إذ أثمرت الجولات عن إنشاء وتدشين مشروعات للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير جميع الخدمات الصحية والكهرباء والمشروعات الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق استراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.

إلى ذلك استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية وعضو البرلمان الاتحادي الألماني نيلس آنن. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.