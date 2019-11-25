تنفيذ 28 مشروعا تدريبيا بمنطقة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان التقرير السنوي للتدريب التقني بالمنطقة، الذي سلمه له مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة.

ويتضمن التقرير الخطط المستقبلية للتدريب التقني، والمشاريع والمنشآت التدريبية القائمة حاليا والأخرى التي في طور التجهيز بمحافظات المنطقة، حيث بلغ عدد المشاريع التقنية القائمة 226 منشأة تدريبية، فيما جرى تنفيذ 28 مشروعا تدريبيا في مكة والطائف وجدة والليث والقنفذة ورابغ والخرمة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مشاريع الصيانة التطوعية، وبرامج «أتقن» التي جرى تنفيذها أخيرا لتدريب 3716 مواطنا ومواطنة بالمنطقة، تم تأهيلهم في تخصصات تقنية ومهنية مختلفة.